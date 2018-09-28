Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании

Капитан сборной Португалии и нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду обвинен в изнасиловании. Американка Катрин Майорга заявила, что футболист склонил ее к интимной близости.

По словам Майорги, инцидент произошел в Лас-Вегасе девять лет назад. Криштиану Роналду, в ту пору игрок мадридского "Реала", изнасиловал ее в отеле. Португалец заплатил потерпевшей 375 тысяч долларов. Но Катрин рассказала о случившемся, сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

Ситуация пока не получила развития. Сам Криштиану Роналду отказался комментировать случившееся.