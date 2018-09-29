Британцев пугают российским "самолетом Третьей мировой"

"Предупреждением о третьей мировой войне" называет британская газета The Daily Express информацию о том, что новейший российский истребитель Су-57 будет вооружен сверхдальнобойной гиперзвуковой ракетой "воздух-воздух". По сообщению британского издания, эти ракеты станут серьезной угрозой даже для самых передовых иностранных истребителей. Мишенью может стать и стратегическая авиация, включая самолеты-разведчики AWACS.

Как заявил на днях глава российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов, ракета сможет достать воздушную цель на расстоянии 300 километров, а ее скорость полета будет достигать 6 махов. Во внутренних отсеках истребителя новый боеприпас не поместится — его будут подвешивать под крылья, уточнил Обносов.

При этом сами истребители Су-57 пока не идут в массовое производство, отмечает газета. В конце июня вице-премьер РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что российский истребитель Су-35 сегодня считается одним из самых лучших самолетов в мире, поэтому форсировать работы по массовому производству самолетов пятого поколения нет смысла.

"Это такой наш "козырек", который мы всегда сможем разыграть тогда, когда самолеты предыдущих поколений будут отставать по своим характеристикам от аналогичных самолетов ведущих стран мира", — заявил тогда вице-премьер.

Сам новый истребитель Су-57, по словам вице-премьера, проявил себя очень хорошо, в том числе и в Сирии, заявил и подтвердил свои летно-технические характеристики и боевые возможности. Первая партия новейших истребителей пятого поколения поступит на вооружение в российскую армию уже в ближайшее время, рассказал Борисов во время посещения авиазавода в Комсомольске-на-Амуре, где изготавливают Су-57.