Сирия хочет очиститься от террористов и нежелательных иностранцев

"Битва с терроризмом" в Сирии практически закончена, заявил глава МИД этой страны Валид Муаллем.

Выступая на 73-й Генеральной ассамблее ООН в субботу, он заявил, что сегодня, через семь лет после начала боевых действий, ситуация на местах стала более безопасной и стабильной. "К разочарованию некоторых", — добавил министр.

"Мы привержены продолжению священной битвы, пока не очистим всю территорию Сирии от террористических групп и незаконного иностранного присутствия", — цитирует слова Муаллема РИА Новости.

Высокопоставленный сирийский дипломат заявил также, что власти продолжают восстанавливать разрушенные районы, и сейчас созданы все условия для добровольного возвращения в страну беженцев. В этом вопросе Сирия рассчитывает на помощь России, сообщил он.

Вместе с тем, продолжил Муаллем, западные страны препятствуют возвращению беженцев, распространяя "иррациональные страхи" и используя беженцев "в качестве карты на переговорах".

"Приоритет в реконструкции Сирии будет отдан нашим друзьям, которые поддерживали нас в нашей борьбе с терроризмом", — подчеркнул глава сирийского МИД.

В ходе своего выступления Муаллем заявил и о том, что Дамаск выступает против навязывания условий извне сирийскому комитету по выработке новой конституции. "Конституция — это сирийский вопрос, который должен быть решен самими сирийцами", — сказал он. Навязывание каких-либо условий и предложений со стороны ряда государств министр назвал вмешательством во внутренние дела Сирии и подчеркнул, что власти страны на это никогда не согласятся.