Армия Сербии готова ответить на любое развитие ситуации в Косове

Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность и следят за развитием ситуации в автономном крае Косово, заявил министр обороны Сербии Александр Вулин.

"Армия Сербии следит за ситуацией и готова ответить на любое развитие ситуации", — цитирует слова Вулина ТАСС со ссылкой на сербское военное ведомство.

Министр обороны и начальник Генерального штаба Милан Мойсилович в субботу проверили боеготовность 63-го воздушно-десантного батальона специальной бригады в Нише. Вулин встретился также с начальником пехотных войск Сербии. По итогам этой встречи министр заявил, что Вооруженные силы страны готовы по приказу Верховного главнокомандующего "быстро и решительно выполнить все приказания и защитить жизни граждан Сербии, невзирая на то, где они живут".

Со своей стороны посол Сербии в России Славенко Терзич, комментируя действия косовского спецназа в районе ГЭС "Газиводе", назвал их "очень серьезной провокацией" и "агрессией". По его словам, данные действия показывают, что Приштина "не готова к мирному урегулированию конфликта".

Ранее в субботу несколько десятков косовских спецназовцев въехали на территорию севера края, населенного сербами, заняли позиции вокруг водохранилища Газиводе, взяли под контроль ГЭС "Газиводе", а также вторглись в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток. В канцелярии по краю Косово и Метохия при правительстве Сербии пояснили, что это было сделано в связи с визитом на север края президента Косова Хашима Тачи.

В связи с этой ситуацией президент Сербии Александар Вучич перевел Вооруженные силы страны и спецназ полиции в полную боевую готовность и выразил протест генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.