Вучич обвинил Приштину в нарушении международных договоренностей

Приштинский спецназ провокацией в Косове нарушил ряд международных договоренностей — статью 1 пункт 9 Брюссельских соглашений (сербов не оповестили), нарушена статья о свободе передвижения, нарушена резолюция СБ ООН 1244, нарушено военно-техническое соглашение, заявил президент Сербии Александар Вучич.

По словам Вучича, в операции участвовали до 130 человек, в том числе из спецназа ROSU, которые заняли местность вокруг озера Газиводе. Задержали 4 человек.

Обращаясь к Евросоюзу в своем заявлении, Вучич попросил воздержаться от лицемерия.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза попросил стороны конфликта о сдержанности, передает ТАСС.

Ранее косовский спецназ въехал на территорию населенного сербами севера края, занял позиции вокруг водохранилища Газиводе, взял под контроль ГЭС "Газиводе", а также вторгся в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток.

В канцелярии по краю Косово и Метохия при правительстве Сербии пояснили, что это было сделано в связи с визитом на север края президента Косова Хашима Тачи.

В связи с этой ситуацией президент Сербии Александар Вучич перевел Вооруженные силы страны и спецназ полиции в полную боевую готовность и выразил протест генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.