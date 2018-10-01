Дзюба станет капитаном сборной России в ближайших матчах Лиги наций

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба будет капитаном национальной команды в ближайших матчах Лиги наций против Швеции и Турции, которые пройдут 11 октября в Калининграде и 14 октября в Сочи. Об этом заявил наставник российских футболистов Станислав Черчесов.

Ранее был опубликован список игроков, вызванных на сбор перед играми со шведами и турками. "Капитаном будет Дзюба", — цитирует РИА Новости Черчесова.

Напомним, что форвард "Зенита" уже выводил сборную России с капитанской повязкой. Произошло это в дебютной игре Лиги наций против Турции.

Ранее стало известно, что капитан сборной России Игорь Акинфеев принял решение завершить выступления в национальной команде.