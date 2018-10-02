"Мне этот ребенок уже не нужен": Дарью Друзьк забрали на скорой во время "Прямого эфира"

Любовница известного певца Александра Серова, 29-летняя модель Дарья Друзьяк все-таки ждет ребенка. Этот факт на программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" подтвердила врач-гинеколог. Однако прямо во время программы Дарье стало плохо, и ее пришлось госпитализировать на скорой помощи.

Уже не в первый раз в центре внимания программы – судьба модели из Белгорода, которая обрела популярность, обвинив народного артиста России Александра Серова в изнасиловании. Мэтр эстрады уверял, что просто хотел помочь девушке. Сразу после окончания прошлого эфира Друзьяк попала в больницу, а после выписки пропала на несколько дней. Команда "Прямого эфира" разыскала Дашу и отправила для восстановления за границу, но даже там она подверглась насилию.

В студию к Андрею Малахову пришла и бывшая поклонница и возлюбленная Александра Серова Надежда Тилер, которая родила от него дочь Кристин. Сама Дарья Друзьяк продемонстрировала собравшимся тест на беременность с двумя полосками, при этом в слезах кричала, что уже не хочет никакого ребенка.

На связь со студией вышел бывший бойфренд Дарьи Руслан Тимофеев. Он не исключил, что Серов мог изнасиловать Дашу, однако отказался комментировать беременность подруги.

Где сейчас непризнанная дочь Серова Кристин, и чего требует от певца ее мать, на кого и за что обиделся друг Дарьи, блогер Никита Турчин, и какая судьба ждет будущего ребенка Дарьи Друзьяк — ответы на эти и другие вопросы в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".