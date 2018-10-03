Американский БЛА провел разведку Черноморского побережья России

Американский стратегический беспилотный летательный аппарат (БЛА) Global Hawk провел длительную разведку у побережья Крыма и Краснодарского края. Перед этим он семь часов вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе.

В Донбассе беспилотник не менее пяти раз приближался к границе России на расстояние 40-60 км в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. После этого он взял курс на Сочи, временами приближаясь к российскому побережью в районе Севастополя, Ялты, Новороссийска и Туапсе.

При полете на больших высотах Global Hawk (до 18 тыс. м) способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей и передавать разведывательную информацию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи.

В последнее время резко возросло количество разведполетов военных самолетов США и стран-членов НАТО у границ России, в том числе в районе Черного моря, Балтики, Баренцева моря, а также близи российских баз в Сирии, сообщает "Интерфакс".

Последняя разведка, как сообщали СМИ, проведена таким беспилотником 28 сентября; тогда он выявлял позиции на линии разграничения в Донбассе.