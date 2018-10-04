При крушении вертолета в Костромской области погиб заместитель генпрокурора РФ

В результате крушения вертолета AS-350 в Костромской области погиб заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, по предварительной информации, Карапетян находился на борту разбившегося вертолета. По словам другого источника, он был в отпуске. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Саак Карапетян родился в 1960 году в Ростовской области. В 1983 году окончил Ростовский государственный университет имени М. А. Суслова по специальности "Правоведение". С 2006 по 2016 год возглавлял Главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры, с 2016 года — заместитель генерального прокурора, занимался вопросами международного сотрудничества.

Вертолет AS-350 принадлежал московскому вертолетному комплексу Heliport Moscow. На его борту находились пилот этой компании и двое пассажиров. Все они погибли, тела очень сильно обгорели.

Вертолет упал в среду возле деревни Вонышево Солигаличского района Костромской области. В настоящее время выясняется маршрут следования вертолета. По предварительным данным, он летел из Москвы в Плес, там должен был сделать посадку, а затем отправиться на северо-запад. Вместе с тем в пресс-службе костромского губернатора сообщили, что люди, находившиеся в вертолете, летали на охоту.

Старший помощник руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Мария Добрынина рассказала, что вертолет выполнял рейс по уведомительной заявке, которая не требует разрешения. Поэтому пока нет точной информации о его маршруте.

По факту крушения вертолет Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, также туда выехал заместитель руководителя следственного управления и криминалисты. Следователи устанавливают обстоятельства крушения вертолета, личности погибших, а также причины и условия, способствовавшие происшествию.

За последние дни в России произошло сразу несколько инцидентов с вертолетами. В Иркутской области вертолет, принадлежавший артели золотодобытчиков, задел линию электропередачи и упал в реку Витим. Погибли 2 человека. А в Якутии вертолет совершил жесткую посадку в ущелье. Пилот выжил, проведя в тайге пять дней без еды и связи.