Эксперты: Россия и Индия - привилегированные стратегические партнеры

Сегодня второй день визита Владимира Путина в Индию. Впереди полноформатные переговоры с премьером Нарендрой Моди, ряд встреч в узком и расширенном составах, беседа с президентом страны и подписание пакета документов.

Владимира Путина в Индии встречают как дорогого гостя. В историческом центре повсюду флаги России и Индии. И этот нюанс немало говорит о качестве отношений двух государств.

С авиабазы ВВС Владимир Путин торопится в резиденцию Моди. Премьер Индии уже ждет российского гостя. Теплая встреча, и лидеры вместе направляются в кабинет, где речь судя по всему заходит обо всех важнейших нюансах двусторонних отношений и международной повестки. Это и Ближний Восток, и Сирия, и Афганистан, и Иранская ядерная программа.

До этого Путин с Моди общались на полях саммита Брикс в Йоханнесбурге, а еще чуть раньше в мае в Сочи. При этом осенью 2016 Путин тоже был в Индии. Ни с одним другим государством Нью-Дели не проводит такой обмен визитами на высшем уровне. Не удивительно, что эксперты говорят о привилегированном стратегическом партнерстве. И это не только гигантские проекты, как, например, АЭС Куданкулам.

Индии интересен российский опыт создания условий для одаренных детей. Команда из российского "Сириуса" сейчас работает плечом к плечу с индийской молодежью: представляют свои идеи и разработки.

Известно, что Владимир Путин в течение дня пообщается и с президентом, и с премьером Индии, запланировано подписание целого пакета соглашений. Цифры уже растут: товарооборот в прошлом году увеличился на 21 процент. В этом году снова прирост.

Многие перспективные проекты сейчас обсуждаются на российско-индийском деловом форуме. Несомненно, многие из них уже скоро заработают в полном объеме.