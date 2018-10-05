Заказной маршрут: в МВД прокомментировали обстоятельства страшного ДТП в Тверской области

Представитель УМВД России по Тверской области рассказал о ходе мероприятий на месте страшной аварии, произошедшей утром 5 октября в Калининском районе Тверской области на автодороге Тверь – Ржев неподалёку от села Некрасово.

По словам правоохранителя, в результате ДТП погибли 13 человек – 12 пассажиров и водитель микроавтобуса Ford Transit. Еще трое – мужчина, управлявший автобусом ЛИАЗ и один из его пассажиров, а также человек, находившийся в салоне Ford, получили травмы различной степени тяжести, и были госпитализированы.

Известно, что автобус двигался из Твери в Старицу, а маршрутка выполняла заказной рейс по маршруту Ржев – Тверь.

Страж порядка отметил, что оба транспортных средства были оборудованы тахографами, однако установить, были ли нарушения режима труда и отдыха со стороны водителей, пока не представляется возможным. Это будет выяснено позже в ходе следственных действий.

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд микроавтобуса на встречную полосу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Госавтоинспекцию. Все погибшие — это пассажиры и водитель микроавтобуса. Целым от машины осталось только одно кресло, находившееся в конце салона.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" УК РФ.

Родственникам погибших и пострадавшим в этой аварии будет выплачена материальная помощь, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Я распорядился до конца дня разработать меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших, — заявил Руденя. — Из резервного фонда губернатора людям будет оказана помощь".

Он добавил, что все ехавшие в транспортных средствах – жители Тверской области. Личности погибших устанавливаются и уточняются. К этому привлечены эксперты и следователи.