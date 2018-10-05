СК опубликовал видео с места гибели 13 человек в аварии под Тверью

Следственный комитет опубликовал видеозапись с места страшной аварии в Калининском районе Тверской области, где в столкновении маршрутного такси и автобуса погибли 13 человек, еще трое получили ранения.

ДТП произошло около 07:40 утра пятницы на дороге, соединяющей Тверь и Ржев, неподалеку от села Некрасово. По предварительным данным, Ford Transit вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с ЛИАЗом, следовавшим из Твери в Старицу. Управлявший маршруткой мужчина, предположительно, в момент аварии беседовал по мобильному телефону.

На месте аварии погибли 13 человек — 12 пассажиров и водитель Ford. Еще один пассажир микроавтобуса, управлявший ЛИАЗом мужчина и его единственная пассажирка получили травмы и сейчас находятся в больнице.

По данным телеграм-канала "112", микроавтобус был оформлен на пенсионера Ивана Курояна 1941 года рождения, который часто получал штрафы за превышение скорости и нередко уступал управление некоему Александру Малькову.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что владеющая маршруткой компания осуществляла незаконные пассажирские перевозки под видом заказных, однако в Тверском автотранспортном союзе опровергли эту информацию, отмечает Tverigrad.ru. По данным организации, перевозка осуществлялась в соответствии с законодательством, а ООО "Трансавто" имеет лицензию и уведомление в УГАДН о начале деятельности по перевозке пассажиров и багажа по заказу, кроме того, погибший водитель микроавтобуса прошел предрейсовый медосмотр, а само транспортное средство — техосмотр.