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5 октября 201812:43

Российский "Триумф" для Индии: Путин и Моди заключили сделку на пять миллиардов

https://militaryarms.ru

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди сделали заявление для прессы и подписали пакет двусторонних документов, в том числе крупный контракт на поставку из России военной техники.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что в Нью-Дели подписан контракт на поставку зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф".

Речь идет о пяти полках ЗРС С-400, сумма сделки превышает пять миллиардов долларов.

Надо отметить, что Индия пошла на подписание контракта по "Триумфам", несмотря на угрозу финансового давления со стороны США. Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против Китая из-за покупки С-400 у России.

Во второй день визита в Индию российский президент провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, встреча проходила в узком составе. По традиции лидеры сделали совместную фотографию, а затем ушли на переговоры в закрытом для прессы режиме. Затем беседа продолжилась в расширенном формате за рабочим завтраком — к лидерам присоединились министры и представители бизнеса.

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, темами переговоров стали развитие сотрудничества в торговле, экономике, культуре, а также взаимодействие России и Индии в международных форматах — БРИКС, ШОС, ООН, "Группе двадцати". Большое внимание уделили контактам и мероприятиям в военной сфере. Из двух десятков документов самым ожидаемым был большой контракт на поставку Индии российских зенитных ракетных комплексов.

Встреча Владимира Путина и Нарендры Моди проходила в Хайдарабадском дворце. Это здание было построено более 100 лет назад британскими колониальными властями, сейчас оно принадлежит правительству Индии.

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