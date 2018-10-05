Путин рассказал о рекордном росте зарплат россиян

Рост реальных зарплат в России достиг рекордного с 2012 года показателя – 8,7 процента, заявил президент Владимир Путин в ходе российского-индийского делового форума, передает ТАСС.

Ситуация на рынке труда становится лучше, уровень безработицы составляет 4,7 процента. Все это создает благоприятные условия для работы, в том числе, и представителей индийского бизнеса, подчеркнул президент.

Путин также отметил, что российская экономика может справляться с самыми сложными вызовами и уже показала это: макроэкономические показатели демонстрируют положительную динамику, золотовалютные резервы растут, обеспечена устойчивость государственных финансов.

Перед Россией стоят новые задачи по долгосрочному росту, добавил глава государства.