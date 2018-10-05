В США город атаковали пьяные птицы

Жители американского города Гилберт, штат Миннесота, в шоке. Они переживают нашествие птиц, которые ведут себя крайне странно. Пернатые врезаются в окна, деревья и машины, а также шатаются при ходьбе. Полиция выяснила, что птицы попросту пьяные, сообщает Fox 9.

Все дело в том, что из-за преждевременно наступивших заморозков ягоды и фрукты, которыми обычно питаются птицы, перезрели и забродили раньше, чем пернатые улетели на юг.

"Содержащийся в птичьей еде сахар таким образом начал превращаться в алкоголь. У птиц слабая печень, которая не в состоянии справиться с такой нагрузкой. Поэтому они начали пьянеть", — объяснила представитель Службы национальных парков США Шэрон Штитлер.

Сотрудники полиции попросили горожан перестать звонить им по поводу странно ведущих себя птиц.

"Просто подождите, когда они протрезвеют", — отметили стражи порядка.

У Штитлер похожий совет.

"Если увидите такую птицу, положите ее в темный угол и дайте выспаться. Оставьте рядом с ней воду, она ускорит детоксикацию", — заявила американка.