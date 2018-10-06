Против Баскова, Киркорова и Лорак хотят ввести санкции за "антиукраинскую деятельность"

Лишить нескольких украинских и российских артистов украинских почетных званий и ввести против них персональные санкции за "антиукраинскую деятельность" предлагают ряд депутатов Верховной Рады. Законопроект об этом был зарегистрирован на днях в электронной системе украинского парламента.

Предлагается, например, лишить Светлану Лободу, Ани Лорак и Виталия Козловского званий заслуженного артиста Украины, а Филиппа Киркорова, Николая Баскова и режиссера Владимира Бортко — званий народного артиста Украины. Имеющую оба звания Таисию Повалий предлагается лишить и того, и другого.

Целью инициативы депутатов названо "осуждение антиукраинских и сепаратистских проявлений деятелей культуры, искусства и шоу-бизнеса", передает ТАСС. Также лишение наград должно помочь украинской песне "стать настоящим инструментом для объединения украинского народа".

За четыре года борьбы нынешних киевских властей с российским культурным наследием на Украине запретили показ некоторых фильмов и ввоз книг "антиукраинского содержания", а также создали создан постоянно пополняемый черный список российских деятелей культуры.

Под запретом в Незалежной уже оказались около 140 известных россиян, в частности, режиссеры Никита Михалков, Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин и Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Наталья Варлей, певец Лев Лещенко и скульптор Зураб Церетели.