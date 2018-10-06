Испания оплакивает "великую сеньору оперы" Монсеррат Кабалье

Великая оперная певица Монсеррат Кабалье, которая выходила на сцену более четырех тысяч раз, скончалась в Испании.

Ей было 85 лет. В последние годы Кабалье сильно болела, в сентябре женщина была госпитализирована в одну из больниц Барселоны.

Прощание с Кабалье пройдет в Барселоне в воскресенье, похороны – на следующий день.

Соболезнования в связи с кончиной великой певицы выразил Королевский дом Испании, назвавший Кабалье "великой сеньорой оперы".

Министр культуры Испании Хосе Гирао сказал, что без уникального голоса мировой оперы, этот мир осиротеет.

Оперный певец Пласидо Доминго заявил, что всегда восхищался уникальным исполнительским способностям Монсеррат.

Барселонский оперный театр "Лисео" приспустил флаги на здании на Рамбле, передает РИА Новости.