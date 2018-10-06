Сенат США утвердил скандальную кандидатуру Кавано на должность Верховного судьи

Сенат США утвердил судью Бретта Кавано в должности члена Верховного суда. Голосование по его кандидатуре состоялось в Вашингтоне на фоне протестов против его назначения на эту должность.

Во время голосования были слышны крики протестующих, оказавшихся за дверью — преимущественно женщин, которые пытались помешать его проведению. Из-за них вице-президент Пенс был вынужден несколько раз останавливать процедуру утверждения, сообщает ТАСС.

К назначению Кавано на эту должность (за него проголосовало большинство сенаторов) приковано повышенное внимание американской общественности в связи с обвинениями в сексуальном насилии со стороны судьи более 30 лет назад.

Первая из женщин, Кристина Форд, заявила о якобы имевшей место попытке изнасилования, которая произошла еще в старших классах. Вторая, Дебора Рамирес, рассказала о похожей истории, но уже в годы студенчества.

Кавано не первый кандидат на должность Верховного судьи, который накануне назначения оказался в такой ситуации. В 1991 году профессор права Анита Хилл обвинила в сексуальных домогательствах судью Клэренса Томаса. Ей пришлось отвечать на вопросы сенаторов-мужчин, которых позже пресса обвинила в неподобающем отношении к Хилл. По мнению журналистов, в Сенате ей устроили такой допрос, словно она сама преступница. Томаса тогда оправдали и допустили до главенства в Верховном суде.