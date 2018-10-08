Конте может прийти на смену Лопетеги в "Реале"

Итальянский специалист Антонио Конте может сменить на посту главного тренера мадридского "Реала" испанца Хулена Лопетеги. Руководители "Королевского клуба" остаются недовольны выступлениями команды в сезоне и могут отправить в отставку действующего наставника.

После восьми туров "сливочные" занимают четвертую строчку в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей "Севильи" на два очка. Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на As, Конте может быть назначен на пост наставника "Реала" в конце октября в зависимости от результата "класико" с "Барселоной". Игра состоится 28 октября.

Подчеркивается, что итальянец является по-настоящему достойным кандидатом из не имеющих тренерскую практику в настоящее время. Напомним, что Конте по итогам прошлого сезона покинул лондонский "Челси". Также его кандидатура рассматривается и боссами "Манчестер Юнайтед", которые могут отправить в отставку Жозе Моуриньо.