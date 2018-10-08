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Умерла Монсеррат Кабалье 1 час назад

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8 октября 201817:47

Монсеррат Кабалье похоронена на барселонском кладбище Сант-Андреу

EPA

Оперная певица Монсеррат Кабалье похоронена рядом с родителями на кладбище Сант-Андреу в Барселоне, сообщает РИА Новости.

Церемония прощания прошла в центре погребальных ритуалов. На церемонии присутствовала королева София, короля Фелипе VI не было, но накануне он назвал смерть Кабалье большой потерей. Также проститься с великой певицей пришли премьер-министр Испании Педро Санчес, тенор Хосе Каррерас и другие политики и артисты.

Каррерас рассказал, что Кабалье опекала его при жизни, была для него "как старшая сестра". Машину с гробом провожали аплодисментами.

Монсеррат Кабалье скончалась 6 октября в Барселоне в возрасте 85 лет.

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