Украинские военные продали защитникам ДНР два ПЗРК "Игла"

На линии разграничения в Донбассе расцвел новый вид бизнеса — торговля армейским вооружением Киева. Один из последних экономических успехов ВСУ — продажа военным ДНР двух переносных зенитно-ракетных комплексов.

Эксклюзивные кадры: серая зона, нейтральная полоса линии разграничения. Те, кто ежедневно смотрит в сторону ДНР через перекрестье прицела, одновременно ведут прозаический торг. Командир украинских солдат — отличить их можно по желтым полоскам на рукавах — кивает своим подчиненным: несите. Те передают защитникам ДНР два переносных зенитно-ракетных комплекса "Игла". Затем командир ВСУ внимательно пересчитывает деньги. Сделка завершена.

Продавцы были столь любезными, что провели предпродажную подготовку по высшему разряду. Комплекс полностью готов к использованию — отсутствует только пусковой блок, который сейчас сняли специально из соображений безопасности. А так — ракета внутри, это чувствуется и по весу — весит комплекс килограммов 20. Крышки ствола на месте. Открываем прицельные планки, присоединяем пусковой блок — и можно стрелять.

Живое свидетельство продажности украинских военных демонстрируют в пресс-центре Народной милиции ДНР. У ополченцев — свой интерес.

"Пока они проводят акцию "Возвращайся домой, тебя ждут дома", мы проводим акцию "Продай оружие военнослужащим ДНР". Чем больше они нам продадут оружия, тем меньше будут стрелять по мирным жителям", — говорит начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.

Масштабные пожары, охватившие военные склады Украины в течение последних лет, открывают перед отцами-командирами сгоревших частей ВСУ почти безграничные возможности для торговли оружием самых разных калибров и конструкций. Не чураются торговать и заокеанской техникой — в прошлом году таким образом на территорию ДНР было продано два американских беспилотника, что вызвало волну настоящего возмущения в Конгрессе.

Нынешняя операция по приобретению двух комплексов ПЗРК — явно не последняя, говорит принимавший участие в ее подготовке оперативный сотрудник. И рассказывает, как это было: "Это происходит следующим образом: когда на одном из участков фронта украинские военнослужащие изъявляют желание продать что-либо из вооружения или боеприпасов, наши военнослужащие докладывают об этом командованию. А после этого, если предложение приемлемо, выделяются средства".

"Они сами выходят на связь. Все-таки язык у нас один — русский, все друг друга понимают, рации, волны иногда пересекаются. Друг другу звонят, выходят на связь", — говорит Даниил Безсонов.

- Сколько стоило?

- По 1000 долларов каждый.

После того как эксперты восстановят закрашенные номера и установят всю цепочку владельцев ПЗРК, начиная с завода-изготовителя, грозное оружие поступит на склад хранения армии ДНР. И, как все здесь надеются, теперь до его использования дело не дойдет.