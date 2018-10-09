Президент UFC Уайт: Хабиб сохранит свой чемпионский пояс

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о грозящих санкциях в отношении действующего чемпиона организации россиянина Хабиба Нурмагомедова за беспорядки, которые были устроены им и его командой после боя с ирландцем Конором Макгрегором.

"На данный момент Хабибу не выплачен гонорар за бой, и я не исключаю, что вся эта сумма будет удержана, — приводит слова Уайта Спортбокс.Ru со ссылкой на TMZ. – Всю сумму он точно не получит, но при этом он однозначно сохранит чемпионский пояс. Быть может, он получит дисквалификацию на бои в США на срок от четырех до шести месяцев. UFC не планирует организовывать его бои в других странах".

Напомним, что за бой против Макгрегора Нурмагомедов должен был получить два миллиона долларов.