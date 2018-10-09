"Даже сцену нормально сделать не можете": Жириновский оправдался за падение на инаугурации

Глава ЛДПР Владимир Жириновский оправдался за инцидент на инаугурации губернатора Владимира Сипягина. Он назвал причиной своего падения лишнюю ступеньку на сцене. Политик сравнил козни против него с конкуренцией между балеринами в Большом театре, сообщает РИА Новости.

На церемонии вступления Сипягина в должность губернатора Владимирской области Владимир Жириновский упал, зацепившись за ступеньку. Он считает, что это было сделано специально. "Не имели права,- негодует глава партии либералов. – Нигде в мире на сцене не делают ступеньки". Виновницей своего падения политик считает экс-главу региона Светлану Орлову.

Жириновский отмечает, что в Большом театре на сцене иногда можно обнаружить битое стекло – это примы-балерины пытаются избавиться от конкуренток. " Поставили ступеньку, закрыли видеолюк. Я споткнулся об эту ступеньку. Вот только это и показали (по телевидению)",- сокрушается он.

26 сентября Избирательная комиссия утвердила итоги выборов, а 1 октября Владимира Сипягина назначили губернатором Владимирской области.