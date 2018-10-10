Совет Европы пригрозил России исключением из организации в 2019 году

Турбьёрн Ягланд, генеральный секретарь СЕ, сообщил о возможном исключении Российской Федерации из Совета Европы в июне 2019 года. Такая информация появилась в издании "Европейская правда".

Как уточняется, России грозит исключение в том случае, если до середины 2019 года она не возобновит выплату взносов в бюджет организации. Ягланд подчеркнул: неуплата взносов в течение двух лет может стать основанием для исключения из Совета Европы.

Согласно регламенту организации, Комитет министров СЕ может прекратить участие Российской Федерации в работе Парламентской ассамблеи СЕ и Комитета министров СЕ, напоминает Газета.ru.

Ранее СМИ сообщали, что Россия предложила Турецкой Республике вместе защищать демократию в ПАСЕ.