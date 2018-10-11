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11 октября 201811:50

"Союз" с новым экипажем МКС стартовал с Байконура

С космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" и с двумя космонавтами, они проведут на орбите 187 суток, передает телеканал "Россия 24". По предварительным данным, при старте произошла авария носителя. Роскосмос прекратил трансляцию пуска ракеты.

По российской программе запланировано 56 экспериментов. Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг везут с собой контейнер массой 62 кг, в котором находятся продукты и приборы для научных экспериментов. Этот контейнер и занял место третьего члена экипажа.

Также в космос отправляется оборудование для эксперимента — "Магнитный 3-D биопринтер". Впервые в истории российского сегмента МКС экипаж попробует вырастить небольшие образцы хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызуна.

В устройство входят камеры, которые будут следить за образованием 2-3-миллиметровых кусочков ткани. Сам Овчинин назвал эксперимент наиболее интересным из тех, которые ему предстоит провести в этом полете.

Запуск посвящен 100-летию со дня образования Завода экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации "Энергия" — производителя корабля "Союз". Эмблема, напоминающая об этом событии, размещена на корпусе ракеты.

Для Овчинина этот полет станет вторым в карьере. В первый раз он был на орбите с 19 марта по 7 сентября 2016 года в качестве командира пилотируемого корабля "Союз" и бортинженера. За время его работы было проведено множество экспериментов по российской научной программе в сфере медицины, космической биологии, биотехнологии, физико-химических процессов. Из них около 50 выполнил сам Овчинин. Продолжительность его полета составила 172 суток.

Напарник Овчинина — астронавт НАСА Хейг опыта космических полетов не имеет. К своему первому полету он готовился с июня 2017 года.

Во время экспедиции Овчинин совершит первый в его карьере выход в открытый космос. Ему и Сергею Прокопьеву, который уже находится на МКС, в середине ноября предстоит разобрать часть внешней обшивки "Союза", чтобы попытаться установить причины появления отверстия в корабле, которое привело к падению давления на МКС 30 августа. Для Прокопьева за время его пребывания на МКС это будет второй выход в открытый космос после 15 августа.

Возвращение Овчинина и Хейга запланировано на апрель 2019 года. Вместе с ними на Землю вернется космонавт Объединенных Арабских Эмиратов — военный летчик Хазаа аль-Мансури или же инженер сетевой поддержки вооруженных сил этой страны Султан ан-Нияди.

Подготовка к запуску "Союза МС-10" началась задолго до 11 октября. Так, российский Центр управления полетами несколько раз проводил коррекцию высоты полета МКС для создания баллистических условий для выведения на орбиту корабля. Последняя коррекция прошла 20 сентября, средняя высота орбиты составила 405,7 км. До этого орбиту МКС корректировали 26 июля и 6 сентября.

Также Роскосмос заранее озаботился страхованием запуска "Союза МС-10". Согласно данным из документации на сайте госзакупок, запуск застрахован на 4,7 миллиарда рублей. Страховыми случаями, согласно документам, являются полная гибель ракеты "Союз ФГ" и прерванное зажигание. Начальная (максимальная) стоимость контракта составила 159 миллионов рублей.

Командир "Союза МС-10" Овчинин перед началом экзаменационной тренировки в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина сообщал, что экипаж корабля выбрал индикатором невесомости плюшевую таксу. Индикатор используется для того, чтобы космонавты в корабле, жестко пристегнутые к креслам, могли понять, когда наступает невесомость.

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