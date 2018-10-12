НХЛ. Панарин помог "Коламбусу" обыграть "Флориду"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно 12 встреч. "Коламбус Блю Джекетс" в гостях переиграл "Флорида Пантерз" с результатом 5:4. Большой вклад в победу внес российский легионер Артемий Панарин.

Артемий сам забросил шайбу в ворота "Пантерз" и трижды ассистировал партнерам. У "Флорида" три очка – гол и 2 передачи набрал Евгений Дадонов. Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский на этот раз остался в запасе. "Питсбург Пингвинз" дома выиграл у "Веган Голден Найтс" 4:2. Три шайбы в ворота "рыцарей" забросил Фил Кесселл, и все три раза ему ассистировал Евгений Малкин.

Вратарь Андрей Василевский не смог спасти "Тампа-Бэй Лайтнинг" от домашнего проигрыша "Ванкувер Кэнакс" 1:4. Андрей отбил 24 броска из 26. Две шайбы были заброшены в пустые ворота. "Колорадо Эвеланш" в гостях разгромил "Баффало Сэйбрз" 6:1. Голкипер победителей Семен Варламов отразил 30 бросков.

"Сент-Луис Блюз" дома выиграл у "Калгари Флеймз" 5:3. Вклад Ивана Барбашева в победу – голевая передача. Подобным достижением отметился нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич. Его клубв овертайме выиграл у "Сан-Хосе Шаркс" 3:2.

Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" был разгромлен в гостях "Нью-Джерси Дэвилз" 0:6. "Монреаль Канадиенс" дома проиграл "Лос-Анджелес Кингз" 0:3. "Бостон Брюинз" дома был сильнее "Эдмонтон Ойлерз" 4:1. "Детройт Ред Уингз" на своей площадке уступил "Торонто Мэйпл Ливз" 3:5. "Миннесота Уайльд" в дополнительное время переиграла на своей площадке "Чикаго Блэкхоукс" 4:3.