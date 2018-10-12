Судьба "Девочки с шаром": покупательница картины Бэнкси решила оставить сделку в силе

Покупательница нашумевшей картины самого известного британского уличного художника Бэнкси решила оставить сделку в силе, сообщил ТАСС. Картину, которая оказалась разрезана на тонкие полоски сразу после покупки на аукционе Sotheby's 5 октября, приобрела коллекционер работ Бэнкси из Европы, свое имя она решила не раскрывать. Сообщается, что картина обошлась новоиспеченной владелице в 1,36 миллиона долларов.

До сих пор судьба картины оставалась неизвестной, ведь никто не знал, что по итогу торгов картина будет изрезана, и захочет ли коллекционер покупать деформированную работу. Аукционный дом обвинили в сговоре с художником, но Sotheby's утверждают, что это — перфоманс художника, и они ничего о нем не знали.

Покупательница призналась, что она была шокирована, увидев, как шредер разрезал уже приобретенную ею картину. Однако, придя в себя, решила не отказываться от покупки, ведь в ее руках после завершения сделки окажется самое известное произведение уличного искусства.

Хозяйка картины уже переименовала работу Бэнкси: с "Девочки с шаром" на "Любовь в мусорном ящике".

Более того, специалисты заявили, что подобная выходка художника может в будущем повысить стоимость картины минимум вдвое, а это значит, что хозяйка картины сможет получить солидные дивиденды, если захочет продать картину.

Бэнкси по праву считается одним из самых популярных художников граффити в мире. В своих работах он поднимает важные социальные вопросы и острые темы. Удивительно, что несмотря на популярность, художнику удается держать свою личность в тайне. До сих пор никому, кроме ближайших помощников, неизвестно, как выглядит Бэнкси. Тем не менее, в 2010 году он смог представить общественности свой документальный фильм "Выход через сувенирную лавку", который даже был номинирован на "Оскар".