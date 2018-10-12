"Мне вас жалко": человек в маске проехал по Невскому, разбрасывая деньги из авто

В группе "золотых русских деток" (Rich Russian Kids) в "Инстаграме" появилось видео, как некий человек в черной маске едет по Невскому проспекту в Петербурге, в районе Гостиного двора, и разбрасывает из окна автомобиля тысячные купюры.

Судя по тембру голоса, это молодой человек, который говорит, что деньги – это "бумага" и "по сути вещь бессмысленная".

Он сообщает, что у него в пачке 50 тысяч рублей – средняя зарплата в Петербурге. "И вы горбатитесь ради этого? Мне вас жалко", — говорит человек в маске.

Затем камера фиксирует происходящее на улице. Там слышны крики: "Деньги раздают!" и видно, как некоторые кидаются подбирать купюры, вылетающие из окна автомобиля.

В Северной столице ловить деньги, вылетающие из окон, уже не впервой. В 2012 году известный создатель соцсетей Павел Дуров в День города разбрасывал из окна своего офиса в центре Петербурга "самолетики" из 5-тысячных купюр.

Кто-то на улице их тогда тоже ловил, но у большинства горожан и интернет-пользователей эта "акция" вызвала гнев. Некоторые блогеры потом даже собирались дать Дурову "сдачу мелочью".