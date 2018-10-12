Стать человеком? Робот-гуманоид Atlas освоил уличную акробатику

Компания Boston Dynamics опубликовала видео, демонстрирующее новый навык робота Atlas. На этот раз он научился преодолевать препятствия и запрыгивать на коробки, как настоящий гуру паркура.

Сочетание компьютерного зрения, работающего в режиме реального времени, и программного обеспечения, поддерживающего слаженную работу "ног", "рук" и "туловища", позволяет "Атласу" оставаться одним из самых впечатляющих роботов современности. Напомним, что гуманоид назван так в честь Атласа, или Атланта, титана древнегреческой мифологии, которого Зевс заставил держать небеса на своих могучих плечах.

Отметим также, что компания Boston Dynamics представила своего первого робота Atlas всего пять лет назад. Тогда общественность была поражена видом гуманоидного робота, который мог самостоятельно передвигаться, хотя всё ещё был привязан к отдельному источнику энергии, да и походка его была довольно неуверенной.

В 2015 году учёные сняли Atlas с "поводка" – удалили трос, в результате чего машина смогла свободно перемещаться в пространстве (хотя и ограниченное время). Далее специалисты Boston Dynamics периодически делились новыми удивительными видеороликами, по мере того как робот приобретал новые навыки.

И было чем хвастаться: во-первых, Atlas овладел искусством балансировки, научился делать обратное сальто и даже бегать в парке, минуя препятствия.

Как и в предыдущих релизах компании, новое видео не раскрывает технические детали, поэтому неясно, насколько точно запрограммирован каждый новый манёвр машины на самом деле.

В короткой заметке, сопровождающей видео, компания заявляет: "Atlas использует компьютерное зрение, чтобы найти себя по отношению к видимым маркерам поблизости". Всё это позволяет ему точно исполнять новый трюк.

Куда всё это приведёт, пока неизвестно. Несмотря на то, что компанию Boston Dynamics продали японской фирме SoftBank в 2017 году, до сих пор не было никакой информации относительно того, в каком направлении движется развитие робота.

Возможно, инженеры просто работают над созданием самого мобильного гуманоидного робота. Судя по темпам совершенствования робота, трудно представить, на что этот он будет способен ещё через пять лет.

К слову, ранее специалисты Boston Dynamics продемонстрировали, как робот-собака SpotMini самостоятельно открывает двери и придержит её для друзей.

Тогда некоторые отметили сходство между способностью SpotMini открывать двери и тем же умением велоцирапторов из фильма "Парк юрского периода". Не самое приятное сравнение, особенно в свете заявления робота Софии (напомним, она мечтает захватить мир). Если учесть, что роботы уже узнают себя в зеркале и научились друг друга обманывать, неудивительно, что многие люди начинают их бояться.