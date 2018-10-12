Вызов приняли: успешные спортсмены и банкиры меняют офисы на фермы

В последние годы, когда для кого-то ситуация в экономике и западные санкции стали поводом для депрессии, нашлись и те, кто воспринял это как личный вызов.

Среди них много успешных в прошлом спортсменов, банкиров, топ-менеджеров, причем, не только из России, но и других стран. Они оставили стадионы и офисы, продали городские квартиры и переехали в деревню. Кто-то – ради кроликов, кто-то – ради виноградников, а кто-то – ради уникальных козлов.

Некоторых бывшие супруги не поняли, но они встретили единомышленников и единомышленниц, создав новые семьи, и теперь вместе занимаются любимым делом – фермерством.

В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" – о тех, кто решил круто изменить свою жизнь и переехать в деревню, где теперь не только черпают силы, но и успешно ведут свои фермерские хозяйства.

Среди них — чемпионка мира по биатлону среди юниоров Анна Погорелова, которая ради разведения кроликов принесла в жертву свое участие в Олимпиаде-2014 в Сочи; предприниматель Елена Маньенан, которая из Франции приехала в Россию заниматься сельским хозяйством; Андрей Болсуновский, перебравшийся в нашу страну из Австралии и основавший тут ферму "Коза-дереза", и другие в прошлом — успешные городские жители.

Одни разводят кроликов, коров и кур, другие – коз и редких козлов, третьи выращивают подсолнечник или виноград, а одновременно ведут свои странички или видеоканалы в Сети и развивают экотуризм.

И каждый из них говорит о том, как перемены в позитивном ключе сказались на их самочувствии и восприятии жизни в целом.

Они рассказывают удивительные истории из своего фермерского быта и убеждают тех, кто не мыслит себя без городского комфорта: в наше время жизнь фермера – это вовсе не значит "стоять по колено в навозе".