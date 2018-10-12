Космонавты с аварийного "Союза МС-10" расскажут экспертам о своих действиях во время старта

Российские ракеты "Союз" — единственный для американских и европейских астронавтов способ попасть на МКС, напоминает немецкое издание Die Welt. Но чтобы предотвратить возникновение теорий заговора, необходимо как можно скорее разобраться в причинах неудачи последнего запуска. В казахстанской степи уже найдены три ступени космического корабля, а также двигательная установка системы аварийного спасения. Ведется работа и с экипажем — сегодня утром их встретили в подмосковном Чкаловском.

Самолет с экипажем "Союза МС-10" приземлился на аэродроме Чкаловский в назначенное время. Состояние российского космонавта Алексея Овчинина и его американского коллеги — астронавта НАСА Ника Хейга — хорошее, фиксируют врачи. Тем не менее, им необходима обязательная в таких случаях реабилитация. Она пройдет в Звездном городке.

Специальная комиссия уже приступила к изучению причин аварии. На месте падения в Казахстане найден фрагмент створки головного обтекателя ракеты-носителя "Союз-ФГ".

О нештатной ситуации через несколько секунд после старта экипаж предупредила автоматика, после чего Алексей Овчинин и Ник Хейг перешли в режим баллистического спуска. Все это время связь с Землей не прерывалась.

Вскоре экипаж благополучно приземлился в степи. Космонавтов отправили в медсанчасть Байконура, а эксперты начали расследование обстоятельств случившегося. Все полеты ракет этого класса приостановлены до выяснения причин.

После необходимой реабилитации в Центре подготовки космонавтов экипаж "Союза МС-10" встретится с членами комиссии и детально расскажет о своих действиях во время старта, чтобы точно установить причины аварии.