Выжившая под Донецком девушка рассказала подробности трагедии

Практически две недели 16-летняя Анна Сухорученко, попавшая под обстрел жилых кварталов Старомихайловки, находилась в реанимации в Детской клинической больнице города Донецка. Сейчас она чувствует себя лучше. В прямом эфире программы "60 минут" девушка рассказала, что произошло с ней 30 сентября в центре родного поселка.

"Часов в пять вечера мы с подругами вышли на улицу и услышали невероятно долгий свист, он длился секунд десять. После чего услышали второй свист, и в меня что-то попало. Затем был небольшой взрыв", — вспоминает тот страшный день Анна.

По словам пострадавшей, скорее всего, стреляют со стороны Красногоровки Донецкой области: "Мне родители рассказывают, что там периодически стреляют, последнее время начались сильные обстрелы. Буквально вчера там два дома разбомбили. Я подозреваю, что это со стороны Красногоровки и Марьинки".

Заведующий Хирургическим отделением Республиканской Детской клинической больницы Максим Вакуленко пояснил, что Аня была ранена в правый бок: "Ей была сделана операция. Она находилась в реанимационном отделении длительное время ввиду тяжести полученной травмы. Сейчас ее состояние стабильное".

"С начала боевых действий таких пациентов в больнице достаточно много. 35 тяжелейших случаев, не учитывая тех детей, которые пострадали от найденных боеприпасов. Все они поступают в тяжелом состоянии, потому что это комбинированные минно-взрывные травмы грудной клетки, брюшной полости, головы, мягких тканей и конечностей. Сейчас таких пациентов стало меньше, но они все равно есть и, я думаю, к сожалению, еще будут," — сказал Максим Вакуленко.

30 сентября в Горловке при взрыве противопехотной мины погибли трое детей, еще одного ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу. Позднее стало известно о пострадавшей 16-летней девушке Анне Сухорученко из поселка Старомихайловка Донецкой области.