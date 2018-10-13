В Москве открывается выставка к 75-летию восстания в Собиборе

Выставка, приуроченная к 75-й годовщине восстания в фашистском лагере смерти Собибор, открывается в субботу в Государственном центральном музее современной истории России. Среди экспонатов – графика и живопись советских художников Аксельрода и Моносзона, фотографии и личные вещи руководителя восстания Александра Печерского.

14 октября 1943 года заключенные Собибора во главе с лейтенантом Красной армии Александром Печерским подняли единственное успешное в истории лагерей смерти восстание.

Как заявила директор музея Ирина Великанова, наш долг перед памятью поколения героев — не забывать о тех событиях, очевидцами которых им выпало быть.

"Мы должны помнить о примерах исключительного мужества и самопожертвования, о том, какой ценой досталась Победа и освобождение мира от нацизма. Если мы не сумеем сохранить эту историческую память для наших детей и внуков, то очень скоро акценты могут оказаться расставленными совсем по-другому", — сказала она.

Выставка называется "Немецкая оккупация. Взгляд переживших", сообщает ТАСС.