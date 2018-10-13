Освобожденный пастор Брансон встретится с Трампом 13 октября

Пастор Эндрю Брансон встретится с президентом США Дональдом Трампом 13 октября, в субботу. Он прибудет из Турции, где он был освобожден после суда.

Пресс-служба Белого дома цитирует предположение Трампа о том, что пастор – в хорошей форме, а также о том, что он остановится в Германии для полной проверки. В Германию Брансон прилетит спецрейсом, а затем будет доставлен в США, штат Вашингтон.

Ранее сообщалось, что суд в турецком Измире вынес приговор пастору Брансону. Ему присудили 3 года и 15 дней тюремного заключения. Однако, подсчитав время, проведенное пастором под арестом, суд отпустил его на свободу, сняв все меры пресечения, включая выезд за границу, передает РИА Новости.

Дело Брансона было одной из причин обострения отношений США и Турции. Пастора задержали в Турции в 2016 году: власти обвинили его в причастности к попытке государственного переворота и в связях с Рабочей партией Курдистана, запрещенной в Турции. В ответ Вашингтон ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвиняя их в нарушениях прав человека.

Позже Трамп объявил, что пошлины на импорт алюминия и стали из Турции поднимутся на 20 и 50 процентов соответственно. Это обвалило турецкую лиру. Турция в ответ повысила пошлины на 22 вида товаров из США, включая алкоголь, табак, автомобили, косметику и ряд пищевых продуктов (в сумме на 533 миллиона долларов).