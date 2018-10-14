Самолет с тремя людьми на борту рухнул в океан на юге штата Нью-Йорк

В субботу, 13 октября, небольшой самолет, на борту которого находились три человека, рухнул в океан неподалеку от острова Лонг-Айленд в южной части штата Нью-Йорк (США). О происшествии сообщает телеканал CBS.

Как уточняется, сотрудники Береговой охраны нашли обломки воздушного судна и тело одного из людей, которые находились на его борту во время аварии. Поисковая операция продолжается, передает ТАСС.

Самолет летел из штата Коннектикут.