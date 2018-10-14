ДТП с туристами в Швейцарии: уточненные данные

Тринадцать человек, по уточненным данным, пострадали в аварии с туристическим автобусом из Германии в швейцарском кантоне Тичино. Информация об одном погибшем в этом ДТП оказалась неверной, передает РИА Новости.

Автобус ехал из Германии в Италию и врезался в столб в 20 километрах от озера Лаго-Маджоре на границе Швейцарии и Италии. В салоне автобуса находилось 25 пассажиров. О причине аварии не сообщается.