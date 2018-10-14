Крушение F-35: Израиль возобновляет полеты

Военно-воздушные силы Израиля возобновляют полеты истребителей пятого поколения F-35 после проверки их исправности. Полеты были приостановлены в связи с крушением самолета этой модели в США.

После технической инспекции всех F-35I, которые Израиль получил из США, командующий ВВС страны Амикам Норкин принял решение вернуть все эти самолеты в полноценную эксплуатацию, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

Проверка прошла после крушения F-35B корпуса морской пехоты США в начале сентября в штате Южная Каролина. Израильские военные специально обратили внимание на то, что авария произошла с модификацией B, которой нет на вооружении ВВС страны.

По информации журналистов, Израиль заказал в США 50 и получил по меньшей мере девять истребителей F-35I. Еврейское государство является единственной на Ближнем Востоке страной, у которой есть такие машины. Израиль же первым в мире применил их в бою.