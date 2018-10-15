Многодетные семьи болеют раком гораздо реже обычных

Ученые Цюрихского университета и Медицинской школы Аделаидского университета пришли к неожиданному выводу: в многодетных семьях риск возникновения онкологических заболеваний значительно ниже, сообщил ТАСС.

Ученые обратили внимание на связь между возникновением онкозаболеваний и количеством детей в семье, изучив статистические данный по 178 странам. Оказалось, что взаимосвязь есть: чем меньше семья, тем выше риск заболеть. Причем профессор Цюрихского университета Масьеж Хеннеберг утверждает, что эта связь не зависит от доходов, возраста и уровня урбанизации. Более того, он отметил, что количество детей благоприятно влияет не только на родителей, но и на родственников, живущих вместе с ними.

"Чем больше семья, тем реже люди болеют определенными типами рака, включая рак мозга, мочевого пузыря, легких, желудка, груди, яичников, а также меланому", — такую статью можно найти на сайте университета. Подчеркивается, что защитный барьер, как ни удивительно, больше воздействует на мужчин, нежели на женщин.

Ранее ученые заявляли – чем больше беременностей у было у женщины, тем ниже риск возникновения специфических онкологических заболеваний, в частности, рака груди. Новейшие исследования же показали, что "детский щит" от рака для мужчин куда более эффективен, ведь защищает не только от онкозаболеваний, связанных с репродуктивной функцией.

Ученые объяснили это эмоциональным фоном, позитивно влияющим на сопротивление организма любым болезням, в том числе и самым серьезным. Человек адаптировался к жизни в окружающем его мире миллионами лет, и все это происходило в классической семейной структуре, где есть родители и дети. Поддержка родственниками благоприятной атмосферы в семье, в особенности, сохранение здорового стиля семейной жизни, обеспечивает защиту против многих болезней, в том числе – против рака, констатировали ученые.