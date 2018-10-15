Комиссия по расследованию аварии "Союза" не исключает версию саботажа

Комиссия по расследованию аварии "Союза" не исключает версию преднамеренной порчи, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, уже установлено, что не сработал пирозамок, открывающий клапан бака окислителя, из которого истекающими газами боковой блок ракеты уводится от центрального. Это могло произойти либо из-за некачественного предстартового контроля, либо саботажа. Допускается и вариант, что проверки просто неспособны выявить такую неисправность, и нужно разрабатывать дополнительные методики контроля.

Еще один источник рассказал агентству, что из-за несрабатывания клапана боковой блок "вспорол обшивку и баки" второй ступени, что привело к взрыву. Космонавты остались живы, лишь благодаря системе аварийного спасения, вовремя распознавшей угрозу экипажу.

11 октября ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" на орбиту, но космонавты смогли эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.

Все пилотируемые пуски к МКС приостановлены на время расследования.