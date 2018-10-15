"Аэрофлот" впервые удостоен престижной международной награды Business Traveller Awards

"Аэрофлот" впервые в своей истории стал победителем международной премии Business Traveller UK Reader Awards 2018 в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы".

Престижную награду на торжественной церемонии в Лондоне вручил учредитель премии — британский журнал Business Traveller.

Популярное международное издание о путешествиях Business Traveller вручает награды ежегодно с 1988 года. Программа номинаций охватывает десятки категорий, отмечая наиболее достойных представителей глобального туристического сектора. За время своего существования награда Business Traveller Awards стала одной из самых желанных в индустрии путешествий в силу своей объективности и представительности.

Победителей премии определяет читательское голосование. В числе постоянных лидеров по итогам премии ведущие авиакомпании — Emirates, Qatar Airways, Singapore Airlines, American Airlines, Lufthansa, Virgin Atlantic, British Airways, Swiss Airlines.

Авторитетный журнал Business Traveller, учрежденный в Великобритании в 1976 году, сегодня — ведущий глобальный медиа-бренд в индустрии туризма. Он объединяет 14 печатных изданий и ряд интернет-порталов в разных регионах мира. Аудиторию журнала составляют искушенные деловые путешественники, предпочитающие премиальный уровень сервиса вне зависимости от целей поездки.

"Для нас особая честь получить эту престижную международную награду в текущих геополитических условиях, — заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. — Главная ценность премии Business Traveller: она отражает непредвзятый выбор самого взыскательного пассажира. Несмотря на противоречивый внешний фон число иностранцев на рейсах "Аэрофлота" постоянно растет. Это — свидетельство стабильно высокого качества нашего сервиса, удобства маршрутной сети, привлекательности наших тарифов. Мы продолжим наращивать эти конкурентные преимущества для дальнейшего усиления позиций на глобальном авиационном рынке".

"Аэрофлот" — традиционный фаворит международных отраслевых голосований. Благодаря лояльности и высоким показателям удовлетворенности пассажиров "Аэрофлот" в этом году в седьмой раз стал лучшей авиакомпанией Восточной Европы в рамках Skytrax World Airline Awards, а пользователи крупнейшего сайта о путешествиях TripAdvisor назвали бизнес-класс "Аэрофлота" лучшим в Европе.