Мальтийский клуб предложил контракт Усэйну Болту

Выступающий в чемпионате Мальты клуб "Валетта" намерен предложит контракт знаменитому легкоатлету Усэйну Болту. В настоящее время восьмикратный олимпийский чемпион из Ямайки пробует свои силы в футболе в составе австралийского "Сентрал Кост Маринерс".

В отличие от австралийцев, не оформивших с ямайским спринтером профессиональный контракт, мальтийцы готовы подписать с Болтом полноценный договор. "Валетта" рассчитывает, что Усэйн присоединится к команде до 13 декабря. На этот день намечен матч за Суперкубок Мальты.

"Валетта" ставит перед собой большие целы, вплоть до попадания в Лигу чемпионов. Для этого клубу нужны не только инвестиции, но и раскрутка в средствах массовой информации. Приглашение выдающегося спортсмена способствовала бы росту популярности клуба из столицы островного государства.