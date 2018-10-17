Букеровскую премию присудили писательнице из Великобритании Анне Бернс

Лауреатом Букеровской премии (Man Booker Prize) за 2018 год стала писательница из Великобритании Анна Бернс. Об этом был объявлено вечером 16 октября на торжественной церемонии, проходившей в лондонской ратуше.

Бернс удостоена премии, которая присуждается в области англоязычной литературы, за роман Milkman ("Молочник"), рассказывающий о непростых моральных дилеммах молодой девушки, живущей во время конфликта в Северной Ирландии в 1970-х годах.

Авторитетное жюри, возглавляемое британским писателем и философом Кваме Энтони Аппиа, выбрало работу Бернс из "короткого списка" финалистов, передает ТАСС. список состоял из шести произведений (три принадлежат перу британских писателей, два – американских, одно – канадской писательницы). В этом году четверо финалистов оказались женщинами, двое – мужчинами. Попадание в short list автоматически обеспечило им премию в размере 2,5 тысячи фунтов (3,3 тысячи долларов).

В 1969 году состоялось первое вручение награды. До 2013 года Букеровскую премию присуждали автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. Затем ее жюри позволило претендовать на премию писателям из других стран мира за произведение, которое написано на английском языке и опубликовано в Соединенном Королевстве.