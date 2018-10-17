Пожар в селе в Красноярском крае: погибли женщина и ребенок

В селе Соколовка Красноярского края пожар вспыхнул в частном двухквартирном жилом доме. О происшествии сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС региона.

Спасателям пришлось ехать до места пожара 33 километра, передает агентство "Интерфакс". Поэтому первыми на место ЧП прибыла местная добровольная пожарная команда – два человека и одна единица спецтехники.

По предварительной информации, в огне погибли два человека: женщина и ребенок. Пять человек эвакуировались из горящего дома самостоятельно еще до прибытия помощи.

Пожар был ликвидирован через 20 минут, общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В борьбе с огнем участвовали 14 человек и шесть единиц спецтехники.

Дознавателям, работающим на месте случившегося, удалось установить, что пожар начался на дощатой веранде, пристроенной к жилому дому. Одна из версий возникновения пожара – короткое замыкание электропроводки.