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17 октября 201816:15 Ольга Турчанинова

Музей Востока празднует 100-летие: чем удивляют посетителей

"Люди и вещи": выставка к 100-летию единственного в России Музея Востока открылась в Москве. Экспозиция расскажет о том, как пополнялась богатая коллекция, и, конечно, о тех людях, которые всю жизнь посвятили созданию уникального музейного собрания. Сейчас оно насчитывает около 150 тысяч произведений искусства.

Если Музею Востока сто лет, то ровно половину жизни Татьяна Метакса связана с ним. 49 лет назад она пришла молодым специалистом с горящими глазами и искренней любовью к восточной культуре. Так и осталась — навсегда.

- Я считаю, что мы с ней очень похожи. Посмотрите.
- Безусловно!

Ее кабинет и сам похож на выставочный зал. Сувениры, картины — и все, конечно, о нем, о Востоке. Сейчас Татьяна Христофоровна — заместитель директора. И по долгу службы, и по зову сердца знает чуть ли не наизусть все 147 тысяч экспонатов. И помнит буквально каждую выставку.

"Мы принимали Святослава Николаевича Рериха — сына Николая Константиновича, — вспоминает она. — Я вместе с другими сотрудниками имела возможность сидеть с ним и его супругой, известнейшей актрисой индийской Девикой Рани, за одним столом и пить чай".

Историческое решение о создании Музея Востока — правда, сначала под другим названием, "Ars Asiatica", — было принято в октябре 1918 года. Отцом-основателем, человеком, который и выступил с предложением открыть его, стал искусствовед Павел Муратов. До 1929 года на долю музея выпало много переездов. И здание на Никитском бульваре, в котором он находится сейчас — далеко не первый адрес.

"Первоначально мы располагались в двух помещениях Государственного Исторического музея. Потом была череда переездов из одного здания в другое, и даже были периоды, когда экспонаты музея хранились, упакованные в ящики", — рассказывает генеральный директор Государственного музея Востока Александр Седов.

- Вот пригласительный билет в наш первый дом, на нашу самую первую выставку!

Пригласительный билет — тот самый, первый, — дневники директора: эти исторические документы представлены на выставке, посвященной вековой истории музея. И, конечно, предметы из самого раннего собрания.

Шерстяной ковер XIX века: это не самая древняя вещь в музее, но по значимости ему равных нет. Сто лет назад бухарский антиквар перед эмиграцией сдает его в магазин, оттуда он уже попадает в музей под инвентарным номером "1". Можно считать, что именно с него и началась уникальная коллекция.

Ценнейшие образцы куфического письма и, конечно, фарфор из Китая и Японии — это лишь часть того, что приготовил музей к своему юбилею. 30 октября двери распахнет "Другая красота" — большая экспозиция о восточных женщинах.

Текст: "Вести-Москва"

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