Мосгорсуд признал законным выход из СИЗО сестер Хачатурян

Сестрам Хачатурян не будут менять меру пресечения, они пока останутся на свободе. Такое постановление вынес Московский городской суд. Единственное, что пересмотрели правоохранительные органы, – запретили обвиняемым общаться без разрешения следователя с кем-то, кроме адвокатов, пишет агентство ТАСС.

Напомним, ранее Ноира Хачатурян, сестра убитого Михаила Хачатуряна, выступила против того, чтобы подсудимых выпустили из СИЗО. По ее мнению, девушки специально демонизируют погибшего, чтобы оправдать себя. Ноира и ее муж Геннадий Мусаелян обещают обжаловать это решение и дойти до Верховного суда.

Напомним, сестер Хачатурян обвиняют в убийстве их отца Михаила. По версии следствия, они зарезали его 27 июля в загородном доме. Как утверждают подсудимые, сделали они это потому, что отец издевался над ними. Сначала Останкинский суд Москвы постановил взять сестер под стражу. Однако 27 сентября Басманный суд изменил им меру пресечения.