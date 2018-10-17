Учился на электромонтажника, интересовался маньяками. Знакомые о керченском убийце

Все необходимые документы собрал, а также прошел обследование у психиатра студент четвертого курса керченского политехнического колледжа, который подозревается в массовом убийстве. Он легально получил разрешение на ружье.

Разрешение на оружие студент колледжа Владислав Росляков получил около месяца назад. 8 сентября он приобрел помповое ружье 12-го калибра, сообщает РИА Новости. Где молодой человек хранил ружье и как получил разрешение на оружие, предложила проверить следствию уполномоченный по защите прав ребенка в Крыму Ирина Клюева.

Рюкзак с самодельной бомбой Владислав отставил в столовой колледжа. В колледже он учился на электромонтажника. Его сверстники слышали, что Росляков экспериментировал со взрывчаткой.

Знакомые Влада Рослякова отмечают, что он был очень замкнутым, почти ни с кем не общался и давно удалился из соцсетей. По словам одногруппников, он интересовался маньяками. Учился он неплохо, но заявлял, что ненавидит колледж и злых преподов. Он также намекал, что отомстит им.

В течение трех лет Владислав ходил на занятия в колледж со штык-ножом, рассказал его одногруппник Александр Парасич. Он никогда не опаздывал и не болел. Первый раз за время учебы он заболел 15 октября за три дня до нападения на колледж.

Родители Влада давно развелись. Мама с сыном ушли от отца и жили на съемной квартире. Мальчик любил рок-музыку и фанател от группы "Король и шут". Почти идеальный образ немного портит то, что несколько раз он разбрызгивал перцовый газ из баллончика.

Четверокурсник взорвал одну бомбу, вторая не сработала. Жертвами его нападения стали 19 человек. Еще 52 были ранены и госпитализированы. После нападения на колледж четверокурсник покончил с собой. Его тело было найдено в библиотеке колледжа. Мама виновника бойни спасала раненных ее сыном подростков. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил на полуострове трехдневный траур.