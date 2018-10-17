Баскетбол. УГМК стал рекордным обладателем Суперкубка Европы

Женский баскетбольный клуб УГМК стал обладателем Суперкубка Европы. В матче за главный трофей баскетболистки из Екатеринбурга не оставили шансов турецкому "Галатасараю", разгромив его со счетом 79:40.

Самой результативной баскетболисткой в составе УГМК стала Кайла Макбрайд, на счету которой 18 очков.

Этот успех позволил УГМК стать рекордсменом турнира – теперь в активе российского клуба три победы в Суперкубке Европы. Прежде самым титулованным клубом был еще один клуб из России "Спарта энд К" из Подмосковья, одерживавший ранее две победы.