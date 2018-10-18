Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"

Грандиозную премьеру готовит этой осенью телеканал "Россия". Это многосерийная драма Сергея Урсуляка "Ненастье", поставленная по мотивам одноименного романа Алексея Иванова. Действие фильма охватывает один из самых непростых периодов истории нашей страны и дает безжалостно точный портрет того времени — "лихих девяностых". Это время больших перемен, крушения иллюзий, сломанных судеб, несбывшейся мечты. И время любви. Любви наперекор всему.

Все события разворачиваются на фоне "музыкальной декорации" — шлягеров, самых известных знаковых песен и узнаваемых мелодий той поры. Над музыкальным наполнением фильма поработал композитор Эдуард Артемьев.

Съемки фильма проходили в Москве и Подмосковье, в Угличе, Волгограде, Нижнем Тагиле, в Крыму и даже в Марокко.

Герои "Ненастья" вернулись в родную страну после Афганистана, но только страна стала совсем другой. И им в ней надо бороться за место под солнцем и ловить свою удачу. При этом рассчитывать они могут только на себя. И только друг на друга.

Серые будни крупного промышленного центра на Урале взрывает дерзкое ограбление. Из бронированного фургона похищены деньги местного воротилы — 140 миллионов рублей. Грабитель — водитель инкассаторской машины, бывший "афганец" Герман Неволин. Он принес в жертву все, чем дорожил — дружбу и любовь. А теперь вынужден скрываться в заброшенной деревушке с неромантичным названием Ненастье.

Ограбление. Побег. Безжалостные преследователи. Все события разворачиваются на фоне воспоминаний о войне, о верности армейским друзьям и жизни на стыке двух эпох.

"Снимать девяностые годы было очень сложно, — отмечает режиссер картины Сергей Урсуляк. — В стране с тех пор все изменилось. И найти предметы той эпохи сейчас практически невозможно".

В главных ролях "Ненастья" снимались Александр Яценко и Татьяна Лялина, Сергей Маковецкий, Александр Горбатов, Александр Голубев, а также Анна Котова, Александра Урсуляк, Александр Кузнецов, Павел Воронцов, Антон Филипенко и Ацамаз Байкулов.