"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого
Автор: Дмитрий Киселёв
1993 год. Годовщина расстрела Ельциным парламента. Начало НТВ и нынешний юбилей. Сейчас В сети — флешмоб с хештегом #лихие90е. Интересны оригинальные фотографии тех времен. И интересны сегодняшние постановочные фото, которые иллюстрируют представления авторов о 90-х.
Спортивный костюм Adidas как повседневная одежда мужчины и золотая цепь как атрибут уверенности в себе. Яркие цветные лосины на женщинах как сексуализация женской свободы. Сумки-авоськи и похожие на них чулки в сеточку. Общая приблатненность вроде как под эпоху первонакопительства на диком Западе. "Восьмерка" как мобильный пункт обмена валют, радом двое — один важный и с раздутой барсеткой, другой — попроще в вареных джинсах. Дешевые, но все же кожаные куртки, которые предполагалось носить долго. Шашлыки где-то недалеко и распластанные цыплята, красные волосы и веселая распальцованная крутость.
Многие сейчас с доброй самоиронией вспоминают те времена. Общий образ, скорее, романтично-обаятельный. Но все же не точный. В реальности фото выкладывают сейчас те, кто были детьми либо совсем молодым человеком. А молодость всегда вспоминается с теплым восторгом.
На самом же деле Россия была в тяжелейшем состоянии. С одной стороны — новая свобода, что бесценно, но с другой — чуть ли не полный отказ государства от своих обязательств, когда скорая помощь не приедет, милиция тоже, а зарплату можно и не платить.
Закончилось все дефолтом в 1998 году. Коллапс. И у отцов семейств — ощущение беспросветности. Кладбища резко помолодели, и на них появились отдельные участки — бандитские. Рэкет. Заказные убийства. Расцвет шансона. Лихая езда по встречке, не пристегиваясь. Мечта — иномарка.
Татарстан перестал платить налоги в общегосударственную казну. Заговорили об Уральской республике. И Сибирской — тоже. Сепаратизм на нашем Кавказе вызревал в, казалось бы, безнадежную войну. Какие-то ваучеры, с которыми непонятно что делать. Финансовые пирамиды, обирающие людей. Первые миллионеры и миллиардеры, некие "олигархи", которым можно все. Засилье нищих и детей-попрошаек.
Первый президент России, подолгу не появлявшийся на публике, "работая с документами". И вдруг на выборах 1996 года — пляшущий Ельцин, мол, силен. Еще по телеку как психотерапия — бесконечные мексиканские сериалы типа "Богатые тоже плачут" или "Рабыня Изаура" из Бразилии. Все сразу свои огороды стали называть "фазендами". Еще на экране — как пилят наши ракеты, мол, мы за мир, будущий депутат Госдумы Кашпировский со своими сеансами по массовому излечению от всего и Алан Чумак, "заряжающий" воду и водку, часто паленую, или просто "спирт питьевой".
Не выкладывают сейчас фото для флэшмоба в Сети- миллионы досрочно умерших — нелеченых, спившихся, покалеченных, брошенных. Трагедии стариков.
Бич — аборты. В 1995 году, например, только зарегистрированных для госстатистики абортов сделано 2 миллиона 766 тысяч. Родившихся же детей в 1995-м вдвое меньше — 1 миллион 363 тысяч. Тогда же началась стабильная убыль населения в России — примерно на 600 тысяч ежегодно.
Но зато — свобода. Границы открылись, и мозги потянулись на Запад. На Восток потянулись челночники. Они и стали у нас законодателями мод. Что привезут на рынок, то и носили. И все же – свобода.
Об эпохе 90-х — "Ненастье" — новая многосерийная кинокартина Сергея Урсуляка, которую скоро покажет телеканал "Россия 1".
Автор: Полина Ермолаева
Нет больше страны, которой присягали. Как нет работы, будущего, да и прошлое отворачивается. От августа 1991-го до 31 декабря 1999-го — время ненастья, крушения империи. Осколками каждого задело.
"Когда я отсматривал хронику тех лет, несмотря на то что это хроника моей жизни, я поражался тому, как все изменилось. Мы не представляем себе, как мы сейчас живем кардинально по-другому", — говорит режиссер фильма "Ненастье" Сергей Урсуляк.
"Драма нашей страны, общая, целого поколения людей, которые жили в одной стране и перешли в другую, в которой им вообще места не было", — считает актер Александр Яценко.
Фильм закрутится как лихой детектив. Инкассатор Герман Неволин грабит собственный броневик. Расследование повернет время вспять и обнажит эпоху — такую близкую, но уже подзабытую, будто бы романтическую, на деле безжалостную, когда человек человеку волк, а вместо закона — афганская идея.
"Коминтерном" называет боевое братство "прапорщик с мозгами генерала" Серега Лихолетов, собирая под крыло солдат-интернационалистов, у которых "дембеля не бывает".
"Я думаю, что это время, когда каждый из нас совершал свой выбор, маленький, большой, каждый из нас стоял перед этим камнем, на котором было написано: направо пойдешь, налево пойдешь… И каждый из нас шел или налево, или направо, или прямо", — говорит Урсуляк.
В основе фильма — роман Алексея Иванова, где все события и персонажи не вымышлены, все совпадения не случайны. И вот братство уже разгоняет стихийную барахолку. А вот афганцы силой занимают новостройки — квартиры ветеранам город обещал, но не отдал.
Они были среди тех, кто держал оборону в одном из дворов в Екатеринбурге: полтора месяца 350 человек вместе с женами и детьми. Без электричества, еду готовили на костре, алкоголь — под строжайшим запретом, во втором подъезде — карцер для нарушителей порядка, на крыше — наблюдательные пункты.
"Мы только вышли из Афгана. Мы были воины, были способны завестись мгновенно", — вспоминает один из ветеранов Афганистана.
"А что им еще оставалось делать? При том что они в самом начале ничего страшного не делали. Да, они завоевывали мирную жизнь. Сначала были на войне, а когда остались выброшенными и никому не нужными, начали действовать сами. Может быть, не совсем правильными методами. А как иначе? Если страна отворачивается от своих детей: спасибо, вы нам больше не нужны, посидите в передней", — отметил народный артист России Сергей Маковецкий.
Все — на обочине. Герой Сергея Маковецкого когда-то тренировал олимпийский резерв, а теперь прибился к афганцам: пьет и поет. Песни советских композиторов. Серебряный зуб, растянутые на коленках треники и майка с Олимпиадой-80 — Сергей Маковецкий прекрасен в актерском бесстрашии. Это же фильм Урсуляка, а значит что ни роль – находка.
Сразу три Александра: Яценко, Горбатов, Голубев. И нежный ландыш среди бульдозеров ясноглазая Таня Лялина — настоящее открытие фильма.
Наполненный событиями, захватывающий дух — этот фильм про нас. Здесь что ни фамилия, то образ. А "Ненастье" и деревни название, и метафора. Очевидная.
"Мне хочется, чтобы это пронзало, чтобы мы эмоционально к этому были подключены, и я очень надеюсь на зрителей в этом смысле", — подчеркнул Сергей Урсуляк.
Режиссер заканчивает работу над фильмом — работает со звуком — и снова в который раз уже переживает эмоции героев. Полюбить их сложно, не любить невозможно. Оправдать — едва ли, понять — наверняка. Будет честно, а потому и больно, и смешно, и смешно до боли. Большое кино Сергея Урсуляка. Уже скоро.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Мамаев и Кокорин рассказали о первых днях в СИЗО
- Муж-депутат перекрывшей МКАД певицы станцевал с ней на камеру
- Скандал с "макарошками" экс-министра докатился до Минтруда
- Украинских военных поздравили роликом с ополченцами Донбасса
- Самолет влетел в толпу при посадке в Германии
Самое читаемое
-
Журналист записал свое убийство на часы и отправил видео невесте
- Пьеху госпитализировали вслед за Венедиктовым
- Уничтожение американского танка Abrams сняли на видео
- "Жутко и странно": обнаружена могила "ребенка-вампира"
- В Подмосковье собаки насмерть загрызли свою хозяйку-заводчицу
Авто.Вести.Ru
-
УАЗ "Патриот" получит китайскую 6-ступенчатую МКП
- В России определили машины, которые меньше дешевеют
- Как вернуть права? Появилось новое условие.
- Утилизационный сбор может вырасти на треть
- "Механика" в России вдвое популярнее автомата
Экономика
-
Канада введет импортные квоты и пошлины на сталь
- Россия прекращает поставки Белоруссии светлых и темных нефтепродуктов
- Ирак ставит преграды турецкому экспорту
- Топ-10 крупнейших стартапов в мире
- Трамп: Саудовская Аравия покупает у США много оружия, мертвый журналист не повод для санкций
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
5 продуктов для здоровья сердца, которые вас удивят
- Говорят ученые: строгие диеты не только бесполезны, но еще и очень опасны
- Бычий пенис, тухлая акула и сыр с личинками: кто и зачем открыл Музей отвратительной еды
- Когда пить кофе, чтобы нормально засыпать
- Почему зевание заразно и зачем мы вообще зеваем?
Вести в 20.00
-
Детонатор украинской автокефалии
- Мамаев и Кокорин осваиваются в "Бутырке"
- Журналиста пытали перед смертью
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Вне игры: с кем проведут ближайшие два месяца Кокорин и Мамаев
- БКЛ: Собянин рассказал о новой аббревиатуре
- Подмосковье приводит в порядок дороги
- Наперсточники XXI века переселились в Интернет
- Гастрономический фестиваль в Москве удивляет иностранцев
Вести.Стиль
-
Побег от осени. Куда отправиться в бархатный сезон?
- Полный гид по туристической медицинской страховке
- 5 способов убрать морщины без пластики и инъекций
- Топ-7 эффективных упражнений для повышения тонуса рук
- Как развивалась парфюмерия в России в XIX-ХХ веках
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Две матери, но нет отца: стволовые клетки и редактирование генов помогли родиться необычным грызунам
- Ящерицы тоже видят сны
- Новый материал очищает воздух и использует углерод для саморемонта
- Робот-гуманоид Atlas освоил уличную акробатику
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"