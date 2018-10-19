В Ленинградской области прогремел взрыв на пиротехническом заводе. Видео

Инцидент произошел на заводе "Авангард" в Гатчине днем в пятницу, 19 октября. Разрушен цех, обломками засыпало проходящие рядом железнодорожные пути.

Очевидцы говорят о многочисленных каретах скорой помощи, спешащих к месту происшествия.

Пользователи социальных сетей уже начали обмениваться информацией. Так, местный житель, находящийся в паре километров от заводского цеха, описывает взрыв как "нереальный, у нас земля под ногами затряслась".

Один из свидетелей происшествия коротко отписался в одном из сообществ: "Взорвался полностью кирпичный ангар, туда 7 скорых поехало, если кто-то был там, то вряд ли выжил".

Ходят слухи, что погибли три человека, однако они пока не подтвердились. Под завалами, вероятно, могут находиться другие пострадавшие.